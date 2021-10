Piqué: “Real e Barcellona ricevono più falli a favore. Vinicius? Lo avevo convinto”

Gerard Piqué rivela un dettaglio riguardante gli arbitraggi incontrati in carriera

La lotta al vertice nella Liga, quest'anno, non sembra vedere il Barcellona tra le formazioni favorite per la vittoria finale. Gerard Piqué, difensore dei blaugrana, ha commentato la sfida in un'intervista rilasciata al canale Twitter di Ibai Llanos, rivelando un dettaglio non secondario: "Al Barcellona e al Real Madrid per i club che sono fischiano più falli a favore degli altri. E dico che adesso c'è anche l'Atlético. Ma con tutto il rispetto non puoi compararti a club che non lottano per il titolo. Io chiedo uguaglianza, che valga per tutti, ma è impossibile. Chiaro, non mi posso lamentare, ma alla fine le squadre contro cui competo sono Real Madrid, Atlético, Siviglia...". Infine un retroscena riguardante l'attaccante brasiliano Vinicius, finito ai rivali del Real Madrid: "Avevo parlato con lui ed era fatta, ma poi sono arrivati i Blancos all'ultimo secondo e gli hanno offerto di tutto e di più".