Psg, Pochettino: “Messi? La copertina di France Football non ha niente a che fare con noi. Serve rispetto”

L’allenatore del Psg Mauricio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa dove ha affrontato il tema infortuni e il capitolo Messi: “Tra una settimana ci saranno ulteriori controlli, ma con il Barcellona sicuramente Di Maria non ci sarà. Dispiace perchè è un giocatore importante, ma noi abbiamo una rosa competitiva. Le prossime gare non saranno di preparazione alla Champions, siamo concentrati su ogni singola partita. Messi? La copertina di France Football che ha voluto vestire l’argentino con la maglia del Psg non ha niente a che vedere con noi, abbiamo rispetto per i calciatori delle altre società. I calciatori di una determinata squadra invece possono parlare di giocatori di altri club, visto che tra di loro c’è un legame affettivo, in quel caso non c’è nulla di male”.