Puyol: “Messi come Jordan, il migliore in assoluto. E può restare al Barcellona”

Leo Messi non smette di riscrivere record. Ieri ha superato anche Pelé nel conteggio delle reti siglate con la maglia dello stesso club. E la Pulce promette di non finire qui con le sorprese e le imprese. A turbare il buonumore dell’argentino, però, c’è il momento del Barcellona, troppo discontinuo per infastidire Real e Atletico Madrid in classifica.

LEGGENDA

A tessere le lodi di Messi ci ha pensato un suo ex compagno: Carles Puyol. Il capitano del Barcellona cannibale della gestione Guardiola ha raccontato le sue sensazioni a Goal.com: “Se mi chiedono chi è Michael Jordan, rispondo sempre che è il miglior giocatore di basket della storia. Penso che Messi abbia lo stesso status, quello di miglior calciatore della storia. Capisco che sia difficile ammetterlo per un tifoso del Real, ma i suoi record sono visibili e sono dati oggettivi. Siamo stati fortunati, ce lo siamo goduto per così tanto tempo e i numeri sono la prova che è il migliore. Ricordare il lavoro che abbiamo fatto insieme mi rende molto orgoglioso. Al Barcellona ha già battuto tutti i record e non so se ci sarà qualcuno che potrà competere con lui in futuro perché ha fissato l’asticella molto in alto. Sono fiducioso Leo continuerà a vincere titoli con il Barcellona. La Nazionale? Può ancora vincere qualcosa, sarei molto felice per lui se lo facesse, penso che se lo meriti e so che vuole davvero che accada”.