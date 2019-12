Puyol: “Rivoluzione con il mio Barcellona. E che minaccia da Guardiola…”

Sono trascorsi dieci anni dall’incredibile record del Barcellona. I catalani, agli ordini di Pep Guardiola, conquistarono tutti i sei trofei disponibili in un anno solare. Carlos Puyol, ex difensore e capitano di quel Barça, ricarda quell’impresa. Queste le sue parole riportate dal Mundo Deportivo: “La prima cosa che viene in mente in questo anniversario è che abbiamo realizzato qualcosa di molto grande e molto difficile da raggiungere. Qualcosa che nessun altro team aveva mai fatto. Ma ciò che ricordo di più è come l’abbiamo raggiunto e l’atmosfera nella squadra. Eravamo un gruppo di giocatori che si sono divertiti a giocare e hanno gareggiato al massimo. E il modo in cui l’abbiamo ottenuto è stata una vera rivoluzione. Eravamo una squadra che ha sorpreso tutti a livello offensivo ma anche a livello difensivo e facendo pressione”.

LA SVOLTA – Un turning point della stagione la finale di Copa del Rey: “Di quella finale contro l’Athletic quello che ricordo di più fu come riavere la palla. Il team di Caparrós ci ha pressato molto in alto e Guardiola ha deciso di avvicinarci alla linea di fondo per attirarli e aprire le loro linee, in modo da lasciare più spazi nella loro zona difensiva. È andata bene anche se abbiamo rischiato molto. Ma Pep ci aveva già avvertito. Voleva giocare in quel modo e se avesse visto qualcuno poco deciso, lo avrebbe tolto dagli undici e ne avrebbe messo un altro al suo posto. Era chiaro e abbiamo anche capito il suo messaggio”.