Quella volta che Busquets regalò a Sétien la sua maglia: “Ti ammiro per la tua visione del calcio”.

Ora potrà allenarlo personalmente dopo averlo sempre affrontato da rivale in panchina. Il prossimo allenatore del Barcellona Quique Sétien ha una stima particolare… per Sergio Busquets, come ricorda El Mundo Deportivo. Lo scorso anno, quando Sétien era allenatore del Real Betis, chiese nel tunnel del Camp Nou la maglia al giocatore spagnolo dicendogli: “Vorrei che me la dedicassi, che devo farci un quadro”.

DEDICA – Dopo averlo abbracciato, Busquets ha rispettato quello che Sétien ha chiesto al centrocampista, omaggiandolo con la sua numero 5. E sul numero una scritta col pennarello nero: “A Quique, con stima e ammirazione per la tua visione del calcio”. Quella volta il Betis vinse 3-4 ed è tuttora l’ultima squadra ad aver vinto nello stadio del Barça. Ora il momento più bello per il 65enne allenatore: allenare uno dei giocatori che stima di più.