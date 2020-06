Rakitic allontana le voci: “Voglio rimanere al Barcellona”

Ivan Rakitic è sicuramente un giocatore che ha addosso l’interesse di molti club europei. Il vice campione del mondo è al Barcellona da ben 6 anni e la sua avventura in Catalunya sembrava ai titoli di coda. Spesso cercato da alcuni top club nelle scorse finestre di mercato, l’ex Siviglia ha sempre preferito rimanere al Barcellona. In una recente intervista ha inoltre messo fine a tutte le voci di un possibile addio.

Rakitic rimane

Intervistato dall’emittente Tportal, il centrocampista ha parlato così del suo futuro: “Non ho da pensare ad altro. Mi sono allenato bene in questi giorni, mi sento bene e sono convinto che rimarrò molto tempo a Barcellona. Questo significa che voglio vincere molti trofei qui”. Riguardo al ritorno in campo, Rakitic ha dichiarato: “Dobbiamo essere pronti fin da subito se vogliamo vincere il titolo. La Liga non è un campionato facile. Tutte le partite sono complicate”.