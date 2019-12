Rakitic: “Futuro? Barcellona il top, ma non so cosa accadrà…”

Il futuro di Ivan Rakitic è ancora un’incognita. Il centrocampista croato, fin qui, ha trovato poco spazio in stagione con la maglia del Barcellona, tanto che si stanno facendo sempre più numerosi i rumors che lo vorrebbero lasciare i blaugrana nelle prossime sessioni di mercato. Su di lui avrebbero messo gli occhi anche Juventus, Inter e Milan, alla ricerca di un rinforzo di qualità per il loro centrocampo. Nel frattempo, a Marca, il giocatore ha così parlato.

FUTURO – “Voglio provare a cambiare le cose: se ti senti male o triste, devi lasciarti tutto alle spalle. Non so cosa accadrà in futuro, ma non esiste posto migliore del Barcellona per giocare. Io voglio dare il massimo, se potrò farlo qua tanto meglio. Io voglio divertirmi, ho ancora molto da dare. Ho la fiducia dei compagni, devo cercare di migliorarmi continuamente”.