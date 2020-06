Rakitic, primo gol stagionale: “Dedicato alla mia famiglia che mi ha sopportato in questi mesi”

Sorride il Barcellona e sorride soprattutto Ivan Rakitic. Il centrocampista blaugrana ha commentato la vittoria contro l’Atletico Bilbao ottenuta nel match della 31^ giornata di Liga grazie ad una sua rete, la prima stagionale per lui in tutte le competizioni.

Come riporta Marca, il croato, spesso al centro di tanti rumors di mercato, è sembrato sollevato dall’essersi sbloccato, tra l’altro nel momento di maggiore bisogno con il Barcellona in lotta per il titolo di campione di Spagna contro il Real Madrid.

Rakitic: “Dedicato a mia moglie e alle mie figlie”

“È stato molto difficile per noi entrare in gioco”, ha detto Rakitic sulla gara contro l’Atletico Bilba. “Sono comunque molto felice di aver segnato il primo gol stagionale. Voglio dedicare questa rete a mia moglie e alle mie figlie che mi hanno sopportato e supportato negli ultimi mesi. È molto strano che non abbia segnato prima. Devo dire che è passato davvero molto tempo, sono un po’ arrabbiato con me stesso per questo. In ogni caso sono contento ora di aver aiutato la squadra in una gara difficile”.

Corsa in Liga

Qualche parola anche per la battaglia in vetta alla classifica contro il Real Madrid: “Chi è favorito per il titolo? Credo che il Real Madrid sia favorito tanto quanto noi. Noi dobbiamo pensare di combattere ogni partite per vincere da qui alla fine. Saremo concentrati sulle nostre gare”, ha concluso Rakitic.

