Raul, niente debutto in Liga da allenatore: il Villarreal ha cambiato idea

Il Villarreal è stata la prima big europea a d esonerare il proprio allenatore: a Quique Setien è stato fatale un avvio terribile in Liga, con una sola vittoria a fronte di ben tre ko (uno, pirotecnico, contro il Barcellona: 3-4). E per sostituire il tecnico si è pensato da subito ad una soluzione originale. Un nome altisonante, anche se all'esordio sulla panchina di una Prima Squadra: nientemeno che Raul , bandiera da giocatore del Real Madrid e ora allenatore del Castilla, la squadra B dei Blancos, a svezzare i talenti del futuro madrileno.

Sembrava che lo stesso Real avesse dato la propria benedizione per far andare in porto l'operazione, ma il Villarreal, secondo Marca, ci ha ripensato. Niente panchina allora all'ex fuoriclasse, ma si dovrebbe virare su Juan José Rojo Martin, noto come Pacheta. Lo spagnolo è reduce da un'esperienza agrodolce alla guida del Real Valladolid, riportato in Liga nella stagione 2021/22 per poi essere esonerato a 11 giornate dalla fine dello scorso campionato.