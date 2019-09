Real, Bale è un caso: il gallese rifiuta il gagliardetto nella foto di squadra

Gareth Bale non smette di far discutere. L’esterno gallese aveva già fatto notare la sua insoddisfazione per la situazione attuale al Real Madrid, con il rapporto non idilliaco con Zinedine Zidane. Tuttavia, nelle ultime ore, un nuovo video che lo ha visto protagonista lo ha nuovamente messo al centro delle critiche dei tifosi. Infatti, al momento delle foto di rito prima del match, Bale ha deciso di non portare il gagliardetto del team, mentre posava con i compagni, nonostante la posizione di spicco ideale per un simile compito. La facilità con cui ha scaricato l’onere agli altri Blancos ha destato più di una perplessità. Forse, l’addio è davvero dietro l’angolo.