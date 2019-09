Real-Barça esagerati: hanno il doppio del monte ingaggi dell’Atletico!

Storicamente sono sempre loro i padroni della Liga. Barcellona contro Real Madrid, Blaugrana contro Blancos: una rivalità senza fine, anche fuori dal campo. Le due formazioni spagnole primeggiano anche nella classifica dei club “paperoni”. Tenendo presente il monte ingaggi, i catalani comandano in questa classifica, seguiti dai madrileni. Per entrambe le squadre le spese superano i 700 miliardi. Giusto per rendere l’idea dello strapotere economico delle due formazioni, la terza in classifica è l’Atletico Madrid, con 300 miliardi. A maggior ragione, per i Colchoneros diventa un motivo d’orgoglio provare a scardinare questa superiorità.