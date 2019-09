Real, Casillas difende Zidane: “Resta il migliore, non rischia la panchina”

Dopo la batosta in Champions, il Real Madrid si riscatta in campionato, andando a prendersi la vetta della classifica in coabitazione con l’Athletic Bilbao. Tuttavia, non mancano critiche sull’operato di Zinedine Zidane, sempre al centro delle critiche. In suo soccorso arriva un ex Blanco: Iker Casillas. Il portiere spagnolo, ora al Porto, ha preso le difese del tecnico delle Merengues attraverso i propri canali social. Questo il suo commento su Twitter: “Zidane è il migliore. Alcuni lo criticheranno, ma non si parlerà di una possibile sostituzione in panchina, né si può parlare di una cattiva gestione del club per aver scommesso su calciatori esperti che potrebbero essere saziate di successi. Nessuno di questi giovani presenti in squadra sono il futuro immediato. Domani avranno le occasioni, ma ora no”.