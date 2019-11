Real, Courtois non fa sconti: “Bale deve conquistare i tifosi”

Il caso di Gareth Bale ha lasciato il segno nell’ambiente del Real Madrid. L’esterno gallese ha fatto capire di non trovarsi bene nella capitale spagnola, preferendo giocare nella propria nazionale. La sua uscita non è stata gradita da dirigenti e tifosi Blancos. Secondo il portiere belga delle Merengues Thibaut Courtois, Bale deve lavorare per rimediare allo scivolone: “Sono dichiarazioni pubbliche, ognuno ha la sua opinione. Gareth deve dare il 100% ed è entrato molto bene in partita. Ora deve conquistare le persone”.