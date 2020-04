Real, Helguera rivela: “Alla festa di Ronaldo arrivò un bus pieno di ragazze”

Feste, serate, ma anche tanti successi. Ivan Helguera ha fatto parte di un gruppo straordinario, quello del Real Madrid dei Galacticos. Una formazione che si impose in ogni ambito, nazionale ed europeo. L’ex difensore ha raccontato alcuni aneddoti curiosi della sua avventura madrilena: “Ero ad una festa di compleanno con mia moglie quando arrivò un bus pieno di ragazze: fui costretto da lei a tornare a casa, lo stesso successe a Figo. Ci trovavamo a casa di Ronaldo, quella che poi lui stesso vendette a Ramos. Comunque bisogna dire che Beckham, Zidane e Figo erano dei grandi professionisti. A Ronaldo e Roberto Carlos piaceva uscire di più, ma non lo facevano tutti i giorni. Se si giocava di sabato e si vinceva allora se lo permettevano, altrimenti no: non lo avremmo mai fatto con una partita in programma la domenica”.

DEL BOSQUE – Il ciclo del Real ha perso quota dopo l’addio in panchina di Vicente Del Bosque. Una decisione che ha scatenato il malcontento tra i giocatori: “Noi volevamo che il mister restasse, mentre il club voleva licenziarlo. Eravamo arrabbiati, i modi di fare della società non ci piacevano. La situazione era tesa, il presidente non voleva festeggiare la vittoria della Liga con noi: dovevamo festeggiare al Municipio ma molti giocatori non volevano farlo in caso di addio di Del Bosque. Partecipare a quella cena fu difficile, decidemmo la mattina stessa di andarci. Due di noi non si presentarono e si beccarono una multa”.