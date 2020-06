Real Madrid, 500 milioni per rifare il look al Santiago Bernabeu: fine stagione a Valdebebas

Il Real Madrid completera la stagione de La Liga nel campo dedicato ad Alfredo Di Stefano a Valdebebas. Lo ha annunciato il presidente Florentino Perez attraverso un messaggio pubblicato nei canali ufficiali del club. In questo modo sarà possibile operare i lavori di ristrutturazione al Santiago Bernabeu. Lavori che costeranno circa 500 milioni di euro.

Come riporta Marca e AS, ma anche il Sun, il Real Madrid sfrutterà dunque le porte chiuse imposte per l’emergenza coronavirus e concluderà la stagione nel centro sportivo di Valdebebas che ha tutti i requisiti per ospitare le partite de La Liga. Inolre, Perez avrebbe scritto ai soci del club, annunciando che, nei prossimi giorni, verranno valutate “varie” e “diverse opzioni” sui rimborsi agli abbonati che non potranno seguire le partite della squadra: “Voglio ringraziare, ed esprimere la mia personale gratitudine, ai soci che, con la propria generosità, hanno sostenuto il club, rinunciando ai diritti derivanti dall’interruzione dell’attività agonistica – ha scritto il patron Perez -. Nei prossimi giorni riceverete una comunicazione con le diverse opzioni offerte agli abbonati per compensare l’importo delle partite della stagione in corso che, come previsto, si disputeranno a porte chiuse. Per questo abbiamo preso la decisione di giocare allo stadio Di Stefano nella nostra ‘ciudad'”.

Secondo El Chiringuito, però, in caso di riapertura degli stadi, il Real Madrid potrebbe anche ipotizzare un sistema per tornare solo per la Champions League, al Santiago Bernabeu.