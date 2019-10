Real Madrid, 882 giorni dopo ecco James Rodriguez: “Che sensazione segnare al Bernabeu…”

Mancava all’appuntamento col gol da ben 882 giorni. Ma la sfida contro il Granada è stata l’occasione giusta per ritrovare il sorriso ed esultare. James Rodriguez si è ripreso Madrid. Il Real ha trovato i tre punti in campionato anche grazie alla rete del colombiano, entrato da soli pochi minuti sul rettangolo da gioco.

Come sottolinea AS, dopo i due anni di prestito al Bayern Monaco, il classe 1991 è tornato a fare esultare i tifosi blancos che, dopo la rete che ha chiuso il match di Liga, lo hanno acclamato con cori e standing ovation. Attraverso il proprio profilo Instagram, James Rodriguez ha voluto esprimere tutta la propria gioia per il momento: “Che sensazione tornare a segnare al Bernabeu”.