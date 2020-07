Real Madrid a due punti dalla vittoria in Liga, ma a far discutere è ancora Bale: altro ‘show’… in panchina

Gareth Bale sta diventando sempre più un caso nell’ambiente Real Madrid. Pizzicato a “sonnecchiare” in panchina nel corso della sfida contro l’Alaves, questa volta l’esterno d’attacco è stato protagonista di qualche simpatica scenetta in cui mimava di cercare qualcosa. Mentre i blancos erano impegnati sul campo del Granada, il classe 1988 si è divertito in panchina e il suo ‘show’ non è certo passato inosservato.

Bale: altro show in panchina

Mentre i suoi compagni vincevano la gara contro il Granada – 1-2 il risultato finale con gol di Mendy e Benzema per i blancos – Bale si divertiva a ridere e scherzare con nessuna sensazione di poter entrare in campo a dare il proprio contributo. Facendo il gesto dei binocoli, il gallese stava cercando qualcosa, forse, quella professionalità che ci si aspetta da un atleta del suo calibro o, forse, cercava un cenno di Zidane per entrare in campo. Certo è che con un atteggiamento simile appare complicato anche solo pensare di avere una chance.

Sui social, Bale non è stato perdonato. Tra chi scherza affermando che il gallese stesse ammirando un campo da golf vicino e chi, invece, proprio non si capacita del suo comportamento. L’addio tra lui e il Real Madrid sembra ormai cosa certa.