Real Madrid, accordo per il rinnovo di Benzema: prolunga di un anno il contratto

Il Real Madrid e Karim Benzema ancora insieme. Una storia destinata a prolungarsi, nonostante i vari rumors di mercato: secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Marca nella propria edizione online, è arrivato l’accordo fra le parti per prolungare di un anno – dal 2021 al 2022 – la scadenza del contratto dell’attaccante francese, ancora protagonista in questa stagione con 16 gol in 23 presenze. Il contratto sarà anche soggetto ad adeguamento, ma per l’ufficialità potremmo aspettare fino alla prossima estate, per scelta di Benzema stesso, che non ha comunque fretta di mettere nero su bianco (ma non perché ci siano dubbi sulla permanenza del bomber alla corte di Zinedine Zidane).