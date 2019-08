Real Madrid, altra tegola per Zidane: lesione al bicipite femorale per Isco

Altra grana in casa Real Madrid, dopo gli infortuni dei vari Hazard, Asensio, Mendy e Rodrygo. Senza dimenticato lo stop più recente di James Rodriguez, ecco che anche Isco si ferma. Per lui un guaio muscolare rimediato durante la sfida contro il Valladolid in cui Zidane lo aveva mandato in campo dall’inizio.

A comunicarlo sul proprio sito ufficiale e attraverso i canali social è lo stesso club madrileno a distanza di quattro giorni dalla sfida pareggiata al Bernabeu in campionato: “Dopo gli esami a cui lo staff medico del Real Madrid ha sottoposto il nostro giocatore Isco, è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale destro. Tempi di recupero da valutare”. Un problema che riguarda anche la Nazionale spagnola, con Isco che rischia a questo punto di saltare le gare del 5 e dell’8 settembre con le Furie Rosse, valide per le qualificazioni ai prossimi Europei.