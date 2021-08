Real Madrid, Ancelotti amaro: “Pari col Levante? Regalati due punti…”

3-3 pirotecnico in Liga per i blancos

Una partita pazzesca. Questa la definizione data da Carlo Ancelotti dal match disputato dal suo Real Madrid contro il Levante. 3-3 il risultato finale. Punteggio che stona e che fa storcere il naso al tecnico di Reggiolo. Il mister ex Everton ha parlato dopo la gara di Liga e, come riporta Marca, ha sottolineato cosa non abbia funzionato e cosa sia mancato ai suoi per portare a casa l'intera posta.

AMAREZZA E SFORTUNA - "Il Real Madrid ha giocato una partita pazzesca, controllando bene la gara soprattutto nel primo tempo. Ma poi siamo riusciti a perdere due punti", ha detto Ancelotti. "Questo risultato è difficile da spiegare, siamo usciti dal campo con un retrogusto sgradevole. Dobbiamo stare più attenti". Sui singoli, il tecnico ha detto: "Isco è probabilmente uno dei migliori giocatori di questa partita. Il suo sostituto di Marco Asensio avrebbe dovuto dare qualcosina in più al gioco, lo stesso con il cambio di Bale. Vinicius? (autore di due reti ndr) Ha molte qualità. Deve segnare, ma non so se sarà un grande marcatore. In ogni caso è importante per noi. Tre gol subiti dal Levante? Il terzo è sfortuna, nel primo non abbiamo tenuto bene la linea difensiva e nel secondo sono rimasti tre avversari contro i nostri due, questo è semplicemente inaccettabile".