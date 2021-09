Real Madrid, Ancelotti avverte: “Siamo solo al 50% delle nostre possibilità”

Carlo Ancelotti avverte gli avversari: questo Real Madrid ha ancora molti margini di crescita

Il Real Madrid sembra aver già trovato le misure giuste. In campionato, i Blancos sono al comando, mentre in Champions League hanno iniziato battendo l'Inter nel primo match. Il tecnico Carlo Ancelotti lancia un messaggio forte e chiaro in conferenza stampa: "È difficile tenere fuori un calciatore in grande forma come Vinicius. Ha 20 anni e credo possa giocare due partite di fila. Hazard? Sta bene, ha giocato bene col Valencia. A me importa la qualità dei minuti che gioca, non la quantità. Come squadra possiamo ancora migliorare in fase difensiva, credo che al momento siamo al 50% delle nostre potenzialità. Abbiamo fatto un buon lavoro finora, vincendo partite importanti lontano da Madrid e dimostrando che abbiamo le palle".