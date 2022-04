Real Madrid, Ancelotti col Covid e suo figlio non può guidare la squadra. Col Celta nessuno in panchina?

Qualche problema per i blancos per la sfida contro il Celta in campionato

Chi sarà l'allenatore del Real Madrid questa sera contro il Celta Vigo? Secondo i rumors che arrivano dalla Spagna, è probabile che a dirigere Modric e compagno non ci sia... nessuno. Infatti, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, la positività di Carlo Ancelotti impedirà al mister di seguire la squadra dal campo. Allo stesso tempo, nonostante si fosse parlato di suo figlio Davide per prenderne il posto, il media iberico spiega che in realtà il ragazzo non avrebbe il patentino UEFA PRO, quello necessario per allenare in Liga e quindi per alzarsi dalla panchina e dare indicazioni durante le partite di campionato alla squadra. Nel caso in cui lo facesse, andrebbe verso una possibile sanzione.