Real Madrid, Ancelotti: “Hazard un’arma in più per il girone di ritorno”

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, ha parlato di Eden Hazard, al rientro dall'ennesimo infortunio in tre anni con i blancos: “Penso abbia fatto un po’ di fatica ad entrare in partita nel primo tempo contro il Cadice ma è stato così per tutta la squadra. Nella ripresa è andata meglio. E’ difficile per lui giocare largo sulla fascia destra, non è abituato. Si intende con Benzema ed entrambi hanno provato a segnare. È ovvio che Hazard possa diventare un’arma molto importante per la nostra squadra nella seconda parte della stagione. E’ un ottimo giocatore ma deve ritrovare una condizione ottimale”. Il giocatore belga sin qui, ha collezionato in Liga 11 presenze, solo 5 da titolare, con lo scarso bottino di un assist e zero gol.