Real Madrid, anche Marcelo a rischio per il Clasico

Piove sul bagnato in casa Real Madrid. Oltre ad Eden Hazard, che dovrà stare fermo più a lungo di quanto inizialmente previsto, i blancos rischiano di dover fare a meno anche di Marcelo in vista del Clasico contro il Barcellona in programma il prossimo 18 dicembre. Il brasiliano, come comunicato dal club spagnolo, ha infatti riportato un infortunio muscolare al soleo della gamba sinistra, che lo costringerà ad alzare bianca per gli impegni con Espanyol e Valencia mettendone in dubbio la presenza per la sfida ai blaugrana.

Le condizioni del giocatore verranno monitorate quotidianamente.