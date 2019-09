Real Madrid, Areola respinge le polemiche: “Nessuno può mettere in dubbio la mia lealtà”

Un 3-0 pesantissimo, che ha aperto nuovi interrogativi sulla bontà del progetto tecnico-tattico del Real Madrid. I blancos, nella prima giornata della fase a gironi della Champions League, sono stati infatti travolti dal Paris Saint-Germain, scatenando polemiche e derisioni. Sul banco degli imputati il portiere Alphonse Areola, prelevato solamente poche settimane fa dai parigini. Il francese è stato infatti ritratto sorridente al termine della gara insieme ai suoi ex compagni Kylian Mbappé ed Eric Choupo-Moiting, provocando la rabbia dei supporter madrileni. L’estremo difensore, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha però ‘parato’ le critiche.

CHIARIMENTO – “Cari tifosi del Real Madrid: mi sento molto triste per alcuni commenti a una foto che circola sui social network. Voglio che tutti i supporter sappiano che il mio cuore è bianco fin da quando ho firmato per questo club: non posso sopportare il minimo dubbio sulla mia lealtà e il mio coinvolgimento con il mio, il nostro Madrid. La sconfitta di ieri ha colpito me e tutto il resto del gruppo. Dopo la gara ho incontrato i miei ex compagni di squadra ed amici, che non ero riuscito a salutare prima. Ribadisco le mie scuse ai giocatori del Real se si sono sentiti offesi, ma non era mia intenzione. Insieme speriamo di ottenere molti successi”.