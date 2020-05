Real Madrid, Bale: “Affascinato dalla MLS. Modric il peggior giocatore di golf che abbia mai visto…”

Gareth Bale, ormai da almeno un anno a questa parte, è dato in uscita dal Real Madrid, salvo poi rimanere sempre ai blancos. Il gallese, in queste ore, ha parlato al podcast The Hat Trick di Charlie Stillitano. Queste le sue parole raccolte da Marca.

QUARANTENA – “Corro in palestra e sto facendo del mio meglio tenendomi occupato. Sto insieme ai bambini, di solito con il Real giochiamo ogni due o tre giorni, sia in Spagna che all’estero: è bello poter aver un po’ di tempo da trascorrere con loro”.

BANDIERA – “La bandiera ‘Galles, golf, Madrid’? L’avevo vista qualche settimana prima, c’erano delle foto online. Avevamo detto che se ci fossimo qualificati per gli Europei la avremmo usata nei festeggiamenti, ma io non l’ho presa. La gente può vederla come vuole, ma stavo solamente celebrando la qualificazione del mio Paese: stavo ridendo per quello”.

MLS – “E’ un campionato che mi piace, sta crescendo molto negli ultimi anni, sia a livello di calciatori che di strutture. Molti giocatori vogliono andare a giocare là. E’ sicuramente qualcosa che mi interesserebbe, adoro andare a Los Angeles in vacanza”.

GOLF – “Luka Modric è il peggior giocatore di golf che abbia mai visto. Ricordo che ha colpito il terreno invece che la palla…”.