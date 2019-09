Real Madrid, Bale: “Le persone criticano senza conoscere la situazione. Alcune cose rimarranno private con il club…”

Dal ritiro del Galles, con il quale sarà impegnato domani contro l’Azerbaigian nel match valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, ha parlato l’attaccante del Real Madrid Gareth Bale, che è tornato anche sulla turbolenta estate di cui è stato protagonista. Queste le parole raccolte da AS.

FORMA – “Adesso mi sento in ottima forma, non vedo l’ora di scendere in campo domani: vogliamo vincere”.

PRESSIONE – “Non penso che la pressione mi abbia danneggiato mentalmente, anche se probabilmente ho subito da un punto di vista fisico il fatto di essere rimasto cinque o sei settimane senza giocare”.

CRITICHE – “Non le ascolto, chi critica non sa di cosa sta parlando. La maggior parte delle persone non conosce la situazione. In estate ho lavorato a testa bassa e le cose che sono successe rimarranno private con il club. Se è stata la mia estate peggiore? Ricordo che con Harry Redknapp non ho giocato per un anno. Non è stato l’ideale, ma ho pensato soltanto a lavorare”.

PASSIONE – “Non ho mai perso la passione per il calcio, sono un professionsta. Quando le cose non vanno bene, devi soltanto allenarti con impegno e sarai ripagato”.

GOLF – “Il golf è un hobby, non c’è niente di sbagliato nel giocarci: le persone ci fanno un caso dal nulla. E’ uno sport che aiuta a rilassarmi fuori dal campo”.