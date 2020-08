Real Madrid, Bale non è solo: altri due big in rivolta contro il club

Ci risiamo: Gareth Bale torna a far parlare di sé per la mancata convocazione nella sfida di Champions League tra il suo Real Madrid e il Manchester City. Il tecnico Zinedine Zidane ha provato a spiegare che l’assenza dipendeva esclusivamente dalla volontà dell’esterno gallese, mettendo così ulteriore benzina sul fuoco. Anche perché, se da un lato l’ex Tottenham non sembra intenzionato a giocare per il Real, dall’altro non fa molto per accettare altre proposte e salutare i Blancos, le cui finanze avrebbero disperato bisogno di una cessione importante.

RIVOLTA

Secondo quanto riportato da Don Balon, l’esempio di Bale avrebbe condizionato altri due big. Anche James Rodriguez e Mariano Diaz, considerati marginali per il progetto tecnico del Real, non sono intenzionati a lasciare i Blancos, preferendo andare in scadenza di contratto. Una sorta di rivolta contro il club madrileno.