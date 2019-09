Real Madrid, Bale: “Orgoglioso di giocare in questo club”

Mesi interi da separato in casa, durante i quali ha rifiutato ogni trasferimento per continuare a giocarsi le sue carte a Madrid. Stiamo parlando di Gareth Bale, destinato a rimanere ancora al Real malgrado Zidane, durante l’estate, abbia più volte cercato di convincere il giocatore a cambiare aria. Alla fine, però, il gallese non solo è rimasto, ma si è conquistato anche un ruolo da protagonista. Bale, nella giornata di ieri, ha infatti salvato le merengues da una clamorosa sconfitta sul campo del Villarreal, realizzando una fondamentale doppietta. E oggi l’attaccante, attraverso il proprio canale twitter, ha manifestato il suo attaccamento alla formazione madrilena.

TWEET – “Orgoglioso di giocare in questo grande club”, ha scritto Bale condividendo il tweet del Real Madrid in cui viene celebrato il sesto anno dall’arrivo del gallese.