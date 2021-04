Real Madrid-Barcellona, scintille a fine gara: Piqué scende in campo per protestare e Modric lo rimprovera

Ha saltato il Clasico Real Madrid-Barcellona, ma è come se lo avesse giocato. Gerard Piqué non ha perso occasione per far sentire la sua presenza all’Alfredo Di Stefano e anche se impossibilitato a giocare a causa dei problemi fisici, ecco il difensore dei catalani scendere sul terreno di gioco al triplice fischio per… protestare animatamente con l’arbitro. Il motivo, stando a quanto riporta Marca, sarebbe il tempo di recupero concesso. Troppo poco secondo il centrale.

Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse che prima di parlare col fischietto, Piqué si sia trovato faccia a faccia con Luka Modric che lo ha rimproverato per essere sul campo con intenzioni non certo super positive.

Piqué protesta e Modric lo “rimprovera”

Uno scambio di battute, quello andato in scena al Di Stefano, che Piqué non si aspettava. Il difensore sta stringendo le mani ai compagni e ai rivali portandosi dalle parti dell’arbitro Gil Manzano fino a quando non ha trovato sulla sua strada Luka Modric col quale prima si è dato il cinque, salvo poi avere uno scambio di battute piuttosto accese: “Sei qui per rompere e protestare eh?”, ha detto il croato del Real Madrid. Piqué, reagendo con una smorfia, ha subito tirato indietro la mano e ha detto: “Ehi, ha datto 4 minuti di recupero”, lamentando la durata troppo bassa dell’extra time. Ulteriore risposta di Modric: “Ma quanto ne volevi? Ma dai…”.

Nonostante le parole di Modric, Piqué è riuscito a raggiungere l’arbitro al centro del campo per lamentarsi anche se, probabilmente, la sua è stata solo una reazione di rabbia e di stizza per non aver visto il suo Barcellona raggiungere almeno il pareggio…