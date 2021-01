Real Madrid, Benzema chiede di più ad Hazard: “Abbiamo bisogno della sua migliore versione…”

Ha messo da parte la recente eliminazione dalla Copa del Rey. Il Real Madrid si è gettato di nuovo in campionato dove ha vinto rifilando ben quattro reti all’Alaves. In gol Casemiro, ma anche Benzema – doppietta – e Eden Hazard, finalmente entrato nel tabellino dei marcatori.

Ed è proprio il gol del belga a “stimolare” l’ambiente ed in modo particolare il suo collega di reparto Benzema appunto. Il francese, come riporta AS, ha voluto spronare l’ex Chelsea: “Abbiamo bisogno di lui. Al Chelsea ha giocato alla grande e adesso deve segnare il suo nome nella storia del Real Madrid. Abbiamo necessità della versione migliore di Hazard per andare avanti e ottenere i nostri risultati”.

Fino ad ora il belga ha preso parte a solamente 7 partite dei blancos segnando appena 2 reti.