Real Madrid, caos favori arbitrali. Zidane ‘passa’: “Mi infastidisce parlare di queste cose”

Polemiche su entrambi i gol (il primo su rigore), una rete annullata alla Real Sociedad ma alla fine il Real Madrid torna in vetta e agguanta il Barcellona in cima alla classifica della Liga. Sui social, ma più in generale in Spagna è caos sulla direzione di gara che avrebbe visto i blancos favoriti nella serata di ieri. In casa madrilena, però, c’è chi non pensa alle accuse e, anzi, prova ad ignorarle perché… noiose. Zinedine Zidane ‘passa’ sulla domanda favoritismi e accende ancora di più la battaglia per il titolo di campione di Spagna.

Zidane: “Mi annoia sentir parlare di arbitri ogni volta”

“Mi dà fastidio che alla fine di ogni partita, la gente parli solo degli arbitri come se non avessimo fatto nulla in campo”, ha detto Zidane nella conferenza post match come riporta il Daily Mail. “Noi non possiamo controllare ciò che la gente dirà. Dobbiamo solo vincere le partite ed è quello che è successo anche questa volta. Credo sia stata una vittoria meritata”. “Il rigore? Non ho visto il replay ma mi è stato detto che era la decisione corretta e che il gol di Benzema era regolare. Non voglio essere coinvolto in controversie contro l’arbitro. L’arbitro fa il suo lavoro e noi dobbiamo fare il nostro. Preferisco parlare di calcio e non dirò altro su queste cose”.



