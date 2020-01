Real Madrid, Carvajal: “Quanta paura nella finale di Champions 2014… l’Atletico era ad un passo dalla vittoria”

Dani Carvajal è ormai una delle certezze del Real Madrid di Zinedine Zidane. Lo spagnolo, in queste ore, ha concesso un’interessante intervista alla rivista GQ Spain.

RETROSCENA – “Solamente una volta ho avuto paura mentre giocavo: nella finale di Champions League di Lisbona contro l’Atletico. Vedevo che stavamo perdendo il pallino del gioco, con i nostri rivali cittadini che stavano per diventare campioni”.

BILANCIO PERSONALE – “Sto vivendo uno dei migliori momenti della mia carriera. Grazie alla fiducia del tecnico e dei miei compagni di squadra sto giocando con intelligenza ed esperienza. Sono nel club migliore al mondo e non è facile restarci per così tanti anni. Devo però mantenere i piedi per terra”.

PRESSIONE – “Non tutti riescono a sopportare la pressione di giocare nel Real. Il pubblico del Bernabeu è esigente: quando sbagli un passaggio senti il mormorio della gente”.

REAL MADRID, ZIDANE: “MERCATO? FINO AL 31 PUO’ SUCCEDERE DI TUTTO…”