Real Madrid, Casemiro avverte: “Il bello viene ora…”

Momento positivo per il Real Madrid. I blancos, che nella giornata di ieri hanno espugnato il campo dell’Osasuna per 4-1, guidano la classifica di Liga con tre punti di vantaggio sul Barcellona e si stanno preparando per gli ottavi di finale di Champions League, dove sfideranno il Manchester City in un doppio confronto che promette spettacolo. Particolarmente in forma il centrocampista Casemiro, premiato come miglior giocatore del mese di gennaio dei madrileni. Il brasiliano, come raccolto da AS, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

ATTESA – “Il mese di gennaio è stato speciale per noi, la squadra è cresciuta molto e tutti hanno giocato molto bene. Il premio? Devo ringraziare i compagni per il loro aiuto, nel calcio devi sempre pensare al collettivo. Ora ci aspettano molte cose importanti, sia in campionato che in Champions. Dobbiamo continuare a lavorare e combattere, il bello viene ora”.

