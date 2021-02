Real Madrid, Casemiro ci crede: “Liga? Mancano ancora tanti punti. Possiamo farcela”

Risorge il Real Madrid in campionato. I blancos ritrovano il successo contro l’Huesca e ringraziano Varane, autore di una doppietta. Nonostante sulla carta non dovesse esserci gara, la squadra di Zidane ha avuto più difficoltà del previsto. Ma, almeno in questo caso, i tre punti sono arrivati e hanno riportato una ventata di fiducia. La conferma arriva dalle parole di Casemiro che come riporta Mundo Deportivo non ha messo da parte la grinta e il desiderio di tornare in vetta alla Liga.

Real Madrid, Casemiro crede nella Liga

Andati inizialmente in svantaggio contro l’ultima in classifica, i blancos hanno saputo reagire e con due reti del difensore francese ribaltare la sfida e portare a casa il successo. Una vittoria di carattere che ha fatto tornare grande fiducia nella squadra. “Restano ancora 54 punti”, ha esordito Casemiro dopo la gara. “Abbiamo disputato una partita difficile però abbiamo vinto. Dobbiamo ragionare gara dopo gara e adesso pensiamo al Getafe (prossimo rivale ndr), sappiamo che manca ancora molto da qui alla fine e sappiamo che possiamo ancora farcela“.