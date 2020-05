Real Madrid, Casemiro ‘dice 2023’: rinnovo e maxi ingaggio

Casemiro al Real Madrid fino al 30 giugno del 2023. Sarebbe arrivata la fumata bianca per il rinnovo di contratto del centrocampista brasiliano, perno della rosa di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato da Marca, il classe 1992, arrivato a Madrid nel gennaio del 2013, avrebbe firmato il prolungamento del contratto nei giorni scorsi con un importante adeguamento dello stipendio passando dai 5.5 milioni fino ai 9 a stagione. Una scelta, quella del club di Florentino Perez, per premiare uno dei pilastri della formazione merenegues degli ultimi anni. Casemiro si è sempre ritagliato il suo spazio diventando insostituibile per Zidane. Con questo rinnovo, i rumors passati che volevano il Psg interessato a lui restano solo lontani ricordi.