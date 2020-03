Real Madrid, Casemiro non fa giri di parole: “Sconfitta contro Betis può costare il campionato…”

Una settimana in vetta al campionato dopo aver vinto il Clasico, ma il Real Madrid si ritrova a -2 dal Barcellona. Colpa della caduta contro il Betis. Una sconfitta che potrebbe costare caro ai blancos. Lo ha ammesso anche Casemiro ai microfoni di Marca.

Il centrocampista brasiliano non ha fatto giri di parole ammettendo le difficoltà avute e l’importanza, in negativo, del k.o. : “Per vincere il campionato spagnolo dobbiamo agire bene in ogni partita, ma contro il Betis non lo abbiamo fatto”, ha detto Casemiro. “Loro migliori di noi? Se è stato così dobbiamo solo congratularci con loro e continuare a lavorare, perché non siamo stati al livello mostrato nella partita precedente (Clasico ndr). Abbiamo giocato in modo diverso rispetto alla gara contro il Barcellona. Questa sconfitta potrebbe costarci il campionato. Ma adesso dobbiamo pensare una gara alla volta. Partita dopo partita”.