Real Madrid, Casemiro si schiera con Bale: “Ci ha fatto vincere tanti titoli. Deve restare e giocare…”

Non ha segnato, ma è partito titolare e ha giocato una buona gara. Gareth Bale vuole riprendersi il Real Madrid. Il gallese, messo ai margini della rosa da Zidane, nel giro di poche settimane ha conquistato posti nelle gerarchie, tornando ad essere protagonista con la camiseta blanca.

Un dietrofront confermato dallo schieramento iniziale dei blancos nel match d’esordio in Liga contro il Celta e dalle stesse parole del tecnico dopo la gara. Dalla parte di Bale, però, anche i compagni di squadra. Su tutti Casemiro. Il centrocampista, dopo il successo in campionato, come riportano i media spagnoli, ha parlato proprio del gallese e della sua importanza all’interno del gruppo.

DEVE RESTARE – “Gareth merita rispetto. Nostro e di tutti. Parliamo di un grande calciatore, che ci ha regalato tanti titoli segnando nelle finali e che ha fatto tanti gol in generale”, ha detto Casemiro. “Bale deve giocare. Un giocatore come lui è davvero importante per tutti noi”. Parole al miele a cui fanno eco anche le dichiarazioni del portiere Courtois: “Siamo tutti felici di Bale e per noi è importante. ha giocato bene contro il Celta ed è importante che giochi ancora con noi”.