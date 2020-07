Real Madrid, caso Bale: pizzicato a dormire in panchina?

Gareth Bale continua a far parlare di sé. Purtroppo per lui non per gol o giocate sul campo. Questa volta, il gallese del Real Madrid è stato pizzicato durante la sfida contro l’Alaves in un momento di… relax. Mascherina in volto e riposino notturno…

Bale: riposino in panchina?

Non è sfuggito alle telecamere – purtroppo per lui -, il momento in cui con la mascherina di protezione sul volto, Bale è sembrato fare un riposino mentre i suoi compagni del Real Madrid si accingevano a vincere contro l’Alaves. Sui social è diventato virale quel susseguirsi di secondi in cui il gallese sembra davvero godersi la panchina. Solamente quando qualcuno lo avvisa delle telecamere, l’esterno blancos si smuove e si mette a sorseggiare dalla bottiglia. Tra un gesto scherzoso e un momento di relax vero e proprio, non è detto sapere se Bale stesse davvero dormendo. Certo è che l’immagine di Gareth Bale in questo momento non pare essere quella di un calciatore dedito alla squadra e volenteroso di aiutare a vincere la Liga. Un gesto che conferma come le parti siano ormai arrivate “alla frutta” dopo i mesi di feeling mai esistito…