Real Madrid, c’è l’accordo con i giocatori: stipendi tagliati dal 10 al 20%

Dopo le scelte drastiche di Barcellona e Atletico Madrid, anche il Real riduce gli stipendi dei propri tesserati. I Blancos dovranno rinunciare a una parte del proprio compenso che oscilla tra il 10 e il 20%. Una decisione che durerà per il resto dell’anno, a differenza di quanto scelto da Blaugrana e Colchoneros che invece hanno optato per un taglio del 70%, ma solamente fino al termine dell’emergenza. La soluzione agevolerebbe le finanze del club. Questo il comunicato del Real: “I giocatori e i tecnici delle prime squadre del calcio e della pallacanestro, capeggiati dai rispettivi capitani e insieme ai dirigenti delle varie strutture si sono accordati per ridurre in maniera volontaria i propri stipendi annuali tra il 10 e il 20% a seconda delle circostanze che potranno condizionare la chiusura della stagione in corso. Questa decisione, adottata da giocatori, allenatori e impiegati, evita misure traumatiche che possano colpire il resto dei lavoratori, oltre a contribuire al rispetto degli obiettivi economici della società che in questi mesi sta soffrendo a causa della sospensione delle competizioni e alla paralisi delle proprie attività commerciali. Il sindacato del club appoggia enfaticamente questa decisione, che considera responsabile ed esemplare”.