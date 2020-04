Real Madrid, Cicinho racconta: “Perez cercò di non far smettere Zidane”

Il nome di Zinedine Zidane è entrato prepotentemente nella storia del Real Madrid. Prima, da giocatore, ha contribuito al ciclo dei Galacticos; poi, da allenatore, ha portato i Blancos alla conquista di tre Champions League consecutive. Forse il suo destino era già msegnato anche quando decise di appendere gli scarpini al chiodo. L’ex terzino delle Merengues Cicinho ha raccontato un aneddoto particolare sul francese ai microfoni di ESPN: “Era la sua ultima partita con noi e Zidane era molto commosso. Lo eravamo anche noi, perché una leggenda lasciava il calcio giocato. Florentino Perez entrò negli spogliatoi per salutare i giocatori uno ad uno e accadde qualcosa di indimenticabile. Robinho, scherzando, gli disse ‘Presidente, Zizou ha detto che se gli offre un contratto di due anni da 6,5 milioni a stagione non smette’ e a quel punto Perez disse seriamente a Zidane ‘Se vuoi ti porto adesso il contratto da firmare’. Ci pensò per un momento, poi guardò il presidente e gli disse ‘No, no… non voglio più giocare'”.