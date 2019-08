Real Madrid, clamoroso indizio sul mercato: Zidane fa fuori James, Bale, Mariano e Modric

Zinedine Zidane ne fa fuori quattro. Continua la battaglia interna al Real Madrid tra l’allenatore e i calciatori ritenuti non utili al progetto per la prossima stagione.

Un’altra prova del braccio di ferro continuo in casa blanca è la lista dei convocati dal tecnico per il match amichevole contro il Salisburgo. Se i nomi di James Rodriguez e Gareth Bale non fanno scalpore, ecco quelli di Mariano Diaz e Luka Modric, out come gli altri due colleghi, dalla lista del mister.

MERCATO – La decisione di Zidane di non convocare i quattro giocatori potrebbe avere a che vedere col mercato. Non è, infatti, un segreto che James Rodriguez e Bale non rientrino nei piani del mister. Per il colombiano c’è il Napoli mentre per il gallese sono diverse le opzioni, anche cinesi. Stupiscono, in parte, le esclusioni di Mariano, accostato spesso alla Roma, e soprattutto di Modric. Il Pallone d’Oro in carica sarebbe in orbita Milan con diversi segnali “social” dello stesso giocatore croato che ha mostrato gradimento per la pista rossonera.