Real Madrid contro l’arbitro. L’Atletico commenta: “Abbiamo le allucinazioni”

I Colchoneros restano al comando della classifica

La Liga vive un finale appassionante. L'Atletico Madrid intravede il traguardo, ma non può rilassarsi perché le inseguitrici sono in agguato. I Colchonero comandano con 77 punti, due in più del Barcellona e tre del Real Madrid. Più complicata la posizione del Siviglia, quarto a meno sei dalla vetta. Curiosamente, nell'ultimo turno di campionato, le quattro squadre si sono sfidate tra loro. Due i pareggi: nessuna rete tra Atletico e Barcellona, mentre Real-Siviglia è terminata 2-2. Non sono mancate le polemiche.