Real Madrid, Courtois avvisa i suoi: “Sconfitta contro Cadice ci dia la sveglia…”

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois non le manda certo a dire alla squadra dopo la sconfitta in campionato contro il Cadice. Tra una spiegazione, più o meno plausibile sul perchè del k.o., e un’altra, l’estremo difensore ha lanciato un chiaro messaggio ai suoi per il proseguimento della stagione.

Courtois: “Che la sconfitta ci sia da sveglia”

Come riporta Marca, Courtois ha esaminato l’1-0 subito ad opera del Cadice: “Il mister ha effettuato quattro sostituzioni nell’intervallo e nella ripresa abbiamo giocato meglio, ma non siamo riusciti a segnare un gol. Il Cadice è una squadra molto organizzata che sa difendere bene. È difficile trovare una spiegazione per questa sconfitta, dobbiamo parlarci”, ha detto il portiere. “Questo non è un tentativo di trovare una scusa ma ad essere sinceri a causa delle partite delle Nazionali ci siamo allenati solo una volta bene tutti insieme. Mi auguro che questa gara ci aiuti a darci una svegliata. Dobbiamo tornare a lavoro e renderci conto di cosa abbiamo sbagliato. Bisogna vincere in casa, anche se ora non dobbiamo fare drammi, pensare alla Champions League e allo Shakhatr e poi al Clasico contro il Barcellona al Camp Nou”, ha concluso Courtois.