Real Madrid, Courtois: “Ci mancano i gol di Cristiano Ronaldo. Sulla VAR…”

C’è grande amarezza nelle parole di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid,dopo il pareggio ottenuto contro l’Athletic Bilbao. Un solo punto che mette i blancos al secondo posto nella Liga con il Barcellona in testa, avanti di due lunghezze.

Intervistato da Marca, il portiere belga si è soffermato soprattutto sul tema del gol. “La fortuna non ci ha accompagnato in questa occasione. Abbiamo sprecato delle chance, abbiamo sbattuto contro un grande portiere. Anche con Valencia e Barcellona il pallone non è voluto entrare. Sono due punti persi, dovremo subito cominciare alla sfida contro il Getafe dopo la pausa”, ha detto Courtois. E sulla mancanza di un finalizzatore come Cristiano Ronaldo: “Beh, CR7 è un giocatore da 40-50 gol. Certo che manca, ma è andato via ormai da un anno e mezzo e non dobbiamo pensarci”.

VAR – Su arbitraggio e VAR: “Arbitro? Non ha ammonito nessuno dei loro giocatori: ci sta ad inizio partita, ma poi se continuano a fare fallo devi tirare fuori i cartellini. VAR? Sono a favore della VAR, ma la mia esperienza in Champions League e in Coppa del Mondo è totalmente diversa da quella che provo in Spagna, capisco che vogliono dare risalto all’arbitro in campo e che non lo si vuole correggere sempre ma se accade come il fallo di Lenglet con Varane… Io credo che la VAR possa aiutare molto ma serve ci sia collaborazione”.