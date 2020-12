Real Madrid, Courtois: “Firmerei per vincere ancora Liga e… il trofeo Zamora”

Il Real Madrid ha trovato ancora una volta un punto di forza nel suo portiere. Dopo i fasti di Iker Casillas e le tre Champions League di Keylor Navas, ora è il momento di Thibaut Courtois. L’estremo difensore belga, infatti, si sta rivelando un elemento determinante con miracoli e parate straordinarie. E, dopo un avvio non esaltante, il suo rendimento è cresciuto notevolmente, fino a conquistare il premio Ricardo Zamora, riservato al portiere meno battuto del campionato.

Courtois, infatti, ha spiegato ai microfoni di Marca quali sono gli obiettivi di questa stagione: “Alla fine, ogni vittoria è carina. Do molto valore alla scorsa stagione perché è il primo con il Real Madrid e perché abbiamo vinto la Liga. I premi individuali sono belli, ma quelli collettivi, di più. Significa che abbiamo fatto molto bene il lavoro. Poi sicuramente si può sempre migliorare. Qui con l’allenatore giochiamo molto da dietro. Bisogna migliorare con i passaggi. E’ importante per un grande portiere. Il calcio si evolve, cresce e deve farlo anche un portiere, provando cose nuove. L’importante è lottare per la Liga e questo significherebbe lasciare la porta inviolata tante volte e che tutti abbiamo fatto bene il nostro lavoro, come abbiamo fatto ultimamente. Devi continuare su questa linea e vincere di nuovo la Liga e magari il trofeo Zamora”.