Real Madrid, Courtois: “Il Chelsea ha commesso un errore dandoci Kepa”

Intervenuto ai microfoni di Defensa Central, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, attualmente ai box per il grave infortunio al ginocchio che lo ha visto coinvolto ad agosto, ha spiegato che i Blancos non potevano fare scelta migliore per sostituirlo. Insomma, Courtois può rientrare in tutta calma. Perché Kepa Arrizabalaga, preso in prestito dal Chelsea quest'estate, sta andando fortissimo.