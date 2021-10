Real Madrid, Courtois incoraggia… il Barcellona: “Lotterà fino alla fine”

Thibaut Courtois non esclude il Barcellona dalla lotta per la vittoria della Liga, nonostante la sconfitta nel Clasico

Il Real Madrid assegna un colpo importante in ottica campionato vincendo il Clasico. I Blancos hanno espugnato il Camp Nou, tana del Barcellona e ora guardano gli storici rivali con ben cinque punti di vantaggio. Una distanza che, però, non lascia tranquillo Thibaut Courtois. Infatti il portiere belga è convinto che il Barça possa ancora recuperare il distacco: "I blaugrana lotteranno fino alla fine per vincere il campionato, La Liga anche quest'anno è molto equilibrata e sarà dura spuntarla. Vincere al Camp Nou però è sempre qualcosa di molto importante"