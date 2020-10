Real Madrid, Courtois pronto per il Clasico: “Affrontare Messi qualcosa da raccontare a figli e nipoti…”

Tempo di Clasico in Liga e tra Barcellona e Real Madrid non è mai stato così importante portare a casa i tre punti. Da una parte Koeman e Messi con le note vicende delle settimane passate. Dall’altra i blancos con Zidane in bilico a seguito del doppo k.o, prima col Cadice in campionato e poi in Champions. A parlare della sfida è stato il portiere madrileno Thibaut Courtois ai microfoni di DAZN soffermandosi sul rivale numero uno: Lionel Messi.

Courtois: “Sfidare Messi qualcosa da raccontare”

“Quando Messi punta la porta puoi aspettarti sempre una grande giocata, può fare qualsiasi cosa. Ti aspetti una cosa e lui ne fa un’altra, ma devi comunque cercare di studiarlo”, ha ammesso Courtois a proposito della Pulce. “Messi è un giocatore speciale, tra i migliori di sempre come anche Cristiano Ronaldo. È bello affrontarlo, poter raccontare ai figli e in futuro ai nipoti di aver parato un suo tiro e anche di aver preso un gol, speriamo non questa volta. Mi piace sfidare i migliori e cercare di parare il più possibile”.