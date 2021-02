Real Madrid, Courtois: “Stiamo mettendo pressione all’Atletico. La Liga non si decide fino a maggio…”

Thibaut Courtois ha chiuso la porta, Casemiro ha siglato il gol decisivo. Sono loro i protagonisti della partita tra il Real Madrid e il Valladolid conclusasi con la vittoria dei blancos. Liga riaperta visto anche il k.o. dell’Atletico Madrid e il vantaggio di soli tre punti – anche se con una gara ancora da giocare – per i Colchoneros. L’estremo difensore della squadra di Zidane ha commentato, come riporta Mundo Deportivo, quello che è stato il quarto successo di fila per i galacticos accendendo ancor di più la sfida per la vittoria del torneo.

Courtois ci crede: “Stiamo mettendo pressione all’Atletico…”

“Sapevamo che sarebbe stata una partita chiave in ottica della lotta alla Liga”, ha esordito Courtois. “Abbiamo messo sotto pressione l’Atletico. Sapevamo che avevano perso e noi dovevamo fare il nostro. Due mesi fa, quando pensare solo a rivederci in testta al campionato sembrava impossibile io avevo detto che dovevamo solamente continuare a lavorare e pensare a vincere le nostre gare. Ecco, così facendo siamo di nuovo lì a lottare. Sono convinto che la vittoria del campionato non si deciderà fino a maggio. Dobbiamo continuare a lottare e vincere. Ogni vittoria è importante”.